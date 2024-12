Najlepší recept na vianočné ischelské tortičky. Obľúbené pečivo podľa našich babičiek

Tradičné recepty sú vždy aktuálne. Dlho som ich neskúšala, ale tento rok som sa rozhodla to zmeniť. Síce to s nimi nie je úplne jednoduché, ale stojí to za to. Najmä pre tých, ktorí majú radi orechy. Samotné cesto síce nie je orechové, ale náplň áno a to čo je na tom najlepšie, je kombinácia čokolády s celými orechmi na vrchu. Toto spojenie nielen poteší oko, ale aj chuťové bunky. Hoci pôvodný recept mal inú náplň, vrátila som sa k svojmu klasickému receptu – oriešky a marhuľová marmeláda.