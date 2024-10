Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky

Tak som vyskúšala prvý vianočný recept, kým je ešte trochu viac času. Sú to linecké orechové kocky. Len u tej druhej vrstvy by som asi ako laik trochu tápala, ako to urobiť. Takže som vyšľahala maslo s cukrom, potom som pridala mleté orechy, rum a kôru, a nakoniec som zamiešala ušľahaný sneh z bielkov. Krájala som kocky o veľkosti cca 4x4cm. Inak sú chuťovo vynikajúce.