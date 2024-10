Strácate kontrolu nad svojimi zamestnancami? Získajte späť rešpekt svojich podriadených

Vaši podriadení potrebujú čoraz viac času, aby plnili svoje úlohy. Ich pauzy na obed sú stále dlhšie a častejšie vám hovoria, že to, čo od nich chcete, nie je ich práca. To sú typické prejavy straty rešpektu k vám ako nadriadenému, ktoré by ste rozhodne nemali prehliadať. Čím skôr budete konať, tým lepšie predídete sťažnostiam zákazníkov a výpovediam svojich ľudí.