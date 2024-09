undefined

Počuli ste už o pojme pozitívna psychológia? V poslednom období sa používa čoraz častejšie, najmä ako reakcia na množstvo negativity, ktorou sme obklopení. Mnohí ľudia sa zameriavajú na hľadanie zmyslu, spokojnosti a pohody nielen vo svojom osobnom živote, ale aj v tom pracovnom. Možno vám ako prvé napadne work-life balance, no to nie je jediným spôsobom, ako na to.