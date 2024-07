„Povedzte mi niečo o sebe.“ 7 tipov, ako originálne odpovedať na pracovnom pohovore

Na pracovnom pohovore sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretnete aj s otázkou, resp. s nabádaním, aby ste povedali niečo o sebe. Aj keď sa to môže zdať ako jednoduchá úloha, je veľmi dôležité, ako odpoviete. Môže to ovplyvniť celý priebeh a výsledok pohovoru. Určite to nepodceňujte a nenechávajte to na improvizáciu. Ak chcete zaujať a získať dané miesto, vopred si svoju odpoveď premyslite.