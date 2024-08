Malé vrecúška chrániace pred vlhkosťou sú hotový poklad: Neuveríte, na koľkých miestach ich ešte môžete využiť!

Silicové vrecúška (Zdroj: YouTube)

BRATISLAVA – Malé vrecúška plné drobných guličiek určite poznáte. Nachádzajú sa najčastejšie v krabiciach od topánok, no určite ste sa s nimi stretli aj pri iných baleniach. Chránia tovar pred prípadnou vlhkosťou a hoci si veľa z nás myslí, že patria rovno do smetnej nádoby, opak je pravdou.

Biele vrecúška so silikagélom, alebo oxidom kremičitým sú vysoko porézne a absorbujú prebytočnú vlhkosť. Dokážu zachytiť vodu v množstve až 40% celkovej vlhkosti z uzavretej nádoby. Aj keď si mnoho ľudí myslí, že ich obsah je jedovatý, a na obale je jasne napísané, že obsah je zakázané konzumovať, toxické nie sú. Prinášame vám pár rád, na ktorých miestach by sa dali znovu využiť.

Ochránia strieborné šperky aj potraviny

Pokiaľ nosíte strieborné šperky a trápi vás ich sčernenie, tieto vrecúška dokážu oxidáciu striebra spomaliť. Svoje šperky preto skúste uložiť spolu s týmito špeciálnymi vrecúškami a môžete tak zabezpečiť ich dlhoročný lesk. Biele vrecúška sa dajú dokonca využiť aj v potravinárskom priemysle a zabrániť vlhkosti pri strukovinách, obilninách, ryži alebo dokonca aj pri koreniach. Ochrániť sa rovnakým spôsobom dajú aj granule pre domácich miláčikov.

Pomôžu aj proti hrdze alebo pri upratovaní

Špeciálny gél vo forme guličiek môže pomôcť aj pri hrdzavých žiletkách, a to najmä pri tých jednorazových. Skúste ich vložiť do vrecka spolu so silikagélom a žiletka by mala zostať ostrá a bez hrdze. Guličky vám môžu rovnako dobre poslúžiť aj pri triedení sezónnych vecí a ich uložení na dlhšiu dobu. Aj v tomto prípade môžu zabrániť prebytočnej vlhkosti a môžete sa tak vyhnúť nepríjemnému zápachu.

Silikagél dokáže pomôcť aj pri sušení kvetín, alebo dokonca ak sa obávate prebytočnej vlhkosti v kufri pri balení sa na dovolenku. Niektorí dokonca tvrdia, že vedia pomôcť aj proti zahmlievaniu skiel v aute, ak ich pripevníte na palubnú dosku, čo najbližšie k čelnému sklu. A poslednou rada patrí pre tých, čo radi zachytávajú špeciálne momenty na dovolenke či výlete. Tí by mohli vyskúšať použiť vrecúška proti zahmlievaniu objektívu.