Finančná rezerva: Koľko peňazí si musíte odložiť z výplaty na prežirie krízy?

Možno ste si už pri prečítaní nadpisu hovorili, že z vašej nedostatočnej výplaty to nie je možné a budete radi, ak vám ostane niečo do ďalšieho mesiaca. Ide o jednu z najväčších chýb, ktorej sa dopúšťajú mnohí ľudia. Finančná rezerva sa totiž dá vytvoriť aj z nízkej mzdy, dôležité je naučiť sa plánovať a správne narábať so svojimi financiami. Poradíme vám, ako na to.