Roman Morello a Tom Morello, 2024

Americký gitarista Tom Morello pripravuje svoj vôbec prvý sólový rockový album. Prvou ochutnávkou z neho bude singel Soldier In The Army of Love, o ktorý sa Morello podelí 28. júna. Pilotná skladba, ktorú gitarista nazýva generačnou rockovou hymnou Morellovcov, prinesie výnimočnú kolaboráciu. Predstaví sa v nej 13-ročný "gitarový čarodejník" Roman Morello.