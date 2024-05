RNDr. Pavel Suchánek

Tvorba kolagénu sa znižuje okolo 25. roku života, v prípade aktívnych športovcov to môže byť aj o niekoľko rokov skôr. Pre nás to znamená, že by sme mali venovať našim kĺbom pozornosť aj v okamihoch, keď sa ešte cítime byť v plnej sile a akékoľvek problémy ani v najmenšom nepredpokladáme.