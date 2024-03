Max Cooper vystúpi 17. mája v Bratislave

Britský hudobník a producent Max Cooper zavíta 17. mája 2024 do bratislavského MMC so svojou originálnou 3D/AV šou. Počas dvoch hodín predvedie dokonalú ilúziu toho, čo všetko sa dá naprojektovať na dvoch plátnach v spojení so strhujúcou elektronickou hudbou. Odyseu za ľudským poznaním uvádza agentúra Music Press Production v rámci série Danube Music Day.