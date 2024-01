Jet lag prekvapí aj skúsených cestovateľov: Nauč sa 4 triky a pásmová choroba ťa nebude trápiť

#Predaj first minute dovoleniek je v plnom prúde. Ak uvažuješ nad tým, že by si niekam takto tesne po začiatku roka vypadol, určite je tá vhodná chvíľa. Avšak, buď pripravený na nástrahy, ktoré ťa môžu čakať. Jednou z nich je aj nepríjemný jet lag, ktorý k cestovaniu do krajín s veľkým časovým rozdielom, jednoducho patrí.