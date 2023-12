NAJLEPŠIE RECEPTY Adriany Polákovej na medovníčky a linecké koláčiky: Iné už NIKDY ani neskúsite

Vianoce sa nezadržateľne blížia a mnohé gazdinky už začali vypekať medovníky, aby im do Štedrého dňa zmäkli. S týmto receptom to viac nebude potrebné, pretože medovníčky zostanú krásne mäkké po celý čas. Do lineckých koláčikov zas ide jedna netradičná ingrediencia, vďaka ktorej budú krásne krehké.