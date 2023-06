Mongolian Rhapsody? Text legendárneho hitu kapely Queen mal znieť inak, než ho poznáme

Galéria fotiek (1) Freddie Mercury - Queen

Jedna z najznámejších rockových piesní mala znieť pôvodne inak. Nájdený rukopis šesťminútovej skladby z roku 1975 ide do dražby. Aktuálne je vystavený na aukčnej výstave s názvom Freddie Mercury: A World of His Own, ktorá obsahuje aj ďalšie rukopisy. Kus papiera popísaný Freddiem Mercurym, ktorý bol nedávno nájdený, odhalil tvorivý proces lídra kapely Queen aj to, akými zmenami text skladby prešiel.