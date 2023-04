Galéria fotiek (1) For You, videoklip I’ll Find You

Slovenská vokálna skupina For You zverejnila videoklip k autorskej skladbe Luciusa Szikoru s názvom I’ll Find You. Text piesne hovorí o láske na prvý pohľad, pocitoch a nostalgických spomienkach na romantické stretnutie dvoch ľudí. Skladba plná emócií uzatvára ich najnovší album s názvom Hello, ktorý vyšiel 14. apríla.