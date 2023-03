Už vás niekedy oklamal vlastný mozog? Pozrite tieto obrázky a nebudete veriť vlastným očiam!

Zažívate občas situáciu, keď ste o niečom skalopevne presvedčený, no v skutočnosti sa mýlite? Môže za to takzvaný Mandelov efekt. Možno si aj myslíte, že táto osobnosť 20. storočia zomrela v juhoafrickom väzení pred desiatkami rokov. Nie je to však pravda. Prečo nás mozog klame, čo je vlastne Mandelov efekt zač a aký má presah do našich životov?