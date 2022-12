Galéria fotiek (1) Henry Rollins

Americký spevák, herec, moderátor, komik a aktivista Henry Rollins je na scéne mimoriadne aktívny už niekoľko desaťročí, no na Slovensko jeho kroky ešte neviedli. Zmení sa to začiatkom roka 2023, kedy v rámci svojho nového svetového turné s názvom Good To See You prvýkrát vystúpi v Bratislave.