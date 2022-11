#Som vďačná za každú chvíľu v jeho náručí. Keď sa ma prvý raz dotkol, pobozkal mi pery a mne sa rozhoreli líca aj uši. To bolo tesne po stužkovej a nikto neveril, že my dvaja budeme pár. Ani ja som tomu nedávala veľké šance. No zrazu som cítila Tomášov jazyk v mojich ústach, na tele mi stáli asi …