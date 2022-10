Tom Hanks spisovateľom? Hviezda filmových klasík Forrest Gump a Stroskotanec vydá svoj prvý román

#Píše o tom, čo dobre pozná. Dvojnásobný držiteľ Oscara Tom Hanks sa rozhodol pri písaní svojho prvého románu vychádzať z vlastných životných skúseností. V knihe The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece sa autor inšpiroval zážitkami a skúsenosťami zo svojho života v Hollywoode, uvádza PEOPLE. Prierez americkou kultúrou posledných dekád Prvý Hanksov román je …