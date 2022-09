Placebo má ďalší cover veľkého hitu: Takto znie ich verzia Shout od Tears For Fears

Galéria fotiek (1) Placebo - Shout, 2022

Placebo opäť upriamuje pozornosť na svoj vrúcny vzťah k hudbe 80. rokov a k jej velikánom. Po coververziách hitov Jackie od Sinead O'Connor, Bigmouth Strikes Again od The Smiths, Where Is My Mind? legendárnych The Pixies a populárnej verzii Running Up That Hill od Kate Bush, prichádza dvojica s prerábkou pesničky Shout skupiny Tears For Fears.