12 príznakov vysokej inteligencie: Ako spoznať, že má človek vysoké IQ?

Inteligencia je veľmi dôležitá a špecifická súčasť našej osobnosti, ktorá nehovorí nič o našich vedomostiach a znalostiach, ako si mnohí myslia – neurčujú ju teda známky v škole, to je vec usilovnosti, vôle a schopnosti učiť sa. Ide skôr o schopnosť logicky uvažovať, spájať súvislosti a podobne. Existuje niekoľko znakov, vďaka ktorým poznáte, že má človek vysoké IQ. Nemáte ho náhodou tiež? Schválne nám dajte vedieť, či by ste si priali byť géniovia alebo radšej nie, niekedy vám to môže spôsobiť zbytočné ťažkosti.