Galéria fotiek (1) David Kollar

David Kollar, ktorý nedávno absolvoval inšpiratívny a mimoriadne plodný niekoľkotýždňový pobyt v USA, bol popri svojich ďalších aktivitách prizvaný aj do zaujímavého celosvetového projektu Through The Wire. Sú v ňom zainteresovaní hudobníci ako Tony Levin, David Torn alebo Pat Mastelotto a cieľom je re-imaginácia hudby Petra Gabriela.