Čo má spoločné ľadový medveď Norm a Indiana Jones?

Nie, Norm si nevyšiel na dovolenku do trópov, ale dal svoje čestné kráľovské slovo archeológovi Jinovi, že pomôže doručiť vzácnu sošku jeho vnukovi do Pekingu. Starobylá pamiatka má ukázať cestu k dávnemu pokladu, ukrytému hlboko v pralese, ktorý možno objaviť iba raz za 100 rokov.

Nebude to však také jednoduché, keďže okrem vlastnej nešikovnosti stojí nášmu chlpatému hrdinovi v ceste „záporák“ Dexter, bývalý archeológ, ktorý sa postavil na stranu zločinu a chce poklad získať pre seba. Navyše, Norm nemá veľa času, do šiestich dní totiž musí byť späť na severnom póle, aby stihol svadbu svojho starého otca pri polárnej žiare.

Ľadové medvede vynikajú silou, obratnosťou a žijú samotárskym životom. Norm je však všetko len nie normálny ľadový medveď. Hrozivou bielou šelmou sa stal pravdepodobne len omylom. Má totiž rád zábavu, pohodu a priateľov, zatiaľ čo v tom, ako byť dravý, desivý a nebezpečný vládca premrznutých planín, dosť zaostáva. Je to dobrák od kosti, ktorý vždy rád ponúkne pomocnú ruku. Teda, labu. Aj teraz dal svoj medvedí sľub hneď na dve strany. Nebude to však priveľké sústo? Možno, no hlavne to bude skvelá zábava...

Dobrodružnú animovanú komédiu pre celú rodinu Ľadová sezóna 3 si môžete v kinách vychutnať už 20. februára 2020 so slovenským dabingom. Ak dovtedy nevydržíte, kúpte si lístok na špeciálne predpremiéry, ktoré sa uskutočnia 15. a 16. februára v multiplexoch Cinemax, Mlyny Cinemas Nitra, Kino Star Lučenec a Zvolen, Cinema City Aupark, Eurovea a VIVO!, Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš a Tuli Cinema Šamorín.

- reklamná správa -