Do kín prichádza Bitka o Midway s odkazom: Ak sa ľudia spoja, porazia aj silného nepriateľa

Režisér Roland Emmerich je majstrom výpravných veľkofilmov. Počas svojej kariéry nakrútil množstvo titulov rôzneho žánru – od sci-fi blokbastru Deň nezávislosti až po historickú snímku Patriot. Vždy si vyberá silné témy aj postavy a zdôrazňuje silu nádeje. A v tejto tradícii pokračuje aj BITKA O MIDWAY. “Som nadšený, že sme mali možnosť vyrozprávať tento príbeh, pretože mladí ľudia dnes často nič nevedia nič o tých, ktorí bojovali za ich slobodu, Myslím, že bez generácie, ktorá bojovala v druhej svetovej vojne, by náš svet dnes vyzeral inak. Bolo to ťažké a mnohí padli, ale zomreli pre niečo. Celý svet sa vtedy postavil proti fašizmu. Dnes na tieto veci zabúdame a práve filmy majú tu moc nám ich pripomenúť. Chceli sme vzdať poctu týmto bojovníkom, ktorí nám toľko dali.“

Zdroj: Forum film

Kľúčovým zdrojom informácií boli vojenské archívy a samotná americká vláda. „Keď nakrúcate film, v ktorom je reč o vojsku, ako prvé musíte zavolať na tlačové oddelenie Ministerstva obrany,“ hovorí producent Harald Kloser. “Páčil sa im náš scenár, pretože presvedčivo popisoval historickú bitku. Dostalo sa nám od nich veľkorysej podpory a povolili nám točiť na miestach, ktoré sú inak nedostupné – napríklad ponorka Bowfin, alebo priestory na Ford Island a Pearl Harbor. Sme ministerstvu veľmi vďační.“ Produkcia mohla dokonca nakrúcať aj na havajskej základni vzdušných síl Hickam Air Force Base, v opustenom dome, ktorí pre potreby filmu znovu oživili. Herci sa tam cítili naozaj ako v roku 1940, pretože tam vtedy naozaj žili celé rodiny počas vojny. Pomáhalo im to lepšie sa vcítiť do svojich postáv.

Zdroj: Forum film

BITKA O MIDWAY zavedie divákov späť do minulosti. Príbeh o sebaobetovaní sa v záujme väčšieho dobra nestráca na význame ani v dnešných časoch. Režisér Emmerich hovorí: „Náš film ukazuje Ameriku nie ako superveľmoc, ale ako krajinu na kolenách po Veľkej hospodárskej kríze. V niečom to boli možno jednoduchšie časy, na druhej strane bolo treba riskovať vlastný život za ideály. Chceli sme vzdať poctu nielen tým, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne, ale aj dnešným hrdinom, ktorí nasadzujú svoje životy, aby sme sa my cítili bezpečne. Je to pohľad do minulosti, kedy patriotizmus. národná jednota a chápanie spoločných hodnôt neboli len slovami na papieri. Diváci by si mali z kina odniesť pocit, že ak sa ľudia spoja pre spoločnú myšlienku, dokážu poraziť akéhokoľvek silného nepriateľa.“

Zdroj: Forum film

BITKA O MIDWAY, v ktorej sa objavia skvelí herci ako Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans či Aaron Eckhart, sa v slovenských kinách premieta od 14. novembra.

