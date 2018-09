Hviezda mega úspešnej trilógie „Fakjú pán profesor“ prichádza do kín!

Po ďalšom divokom večierku zaparkuje zbohatlícky flákač a playboy Lenny svoje fáro len tesne vedľa garáže, hneď na dno napusteného bazéna. A otcovi dôjde trpezlivosť. Koniec flákania, koniec míňania, koniec pohodového života. Lenny sa musí začať starať o pätnásťročného Dávida s ťažko chorým srdcom, ktorému podľa lekárov zostáva len pár mesiacov života. Dávid žije v sanatóriu a okrem operácií toho vlastne veľa nepoznal. V jednom momente sa tak stretnú dva úplne rozdielne svety, svet klubov, večierkov, alkoholu a krásnych žien so svetom nemocnice, liekov a operačných sál. S tým druhým svetom si ale Lenny veľmi starosti nerobí a začne sa o Dávida starať tak, ako jednoducho vie.

Zdroj: Bontonfilm

"Ste bezstarostný ignorant a egomaniak. To je pre ťažko chorého chlapca ideálne," počuje od krásnej lekárky. Rozhodne sa, že Dávid si musí užívať, kým môže. Ukradnúť auto, ísť na striptíz, do klubu, nakupovať samé blbosti. A potom si Dávid želá ešte jedno – chce sa zamilovať do nejakého dievčaťa. To je síce veľký oriešok, ale nečakané kamarátstvo už je tak pevné, že začnú pracovať aj na tom. Naplno, ako keby už nemalo byť žiadne zajtra. . čo sa napokon môže naozaj stať.

Zdroj: Bontonfilm

Svojím námetom pripomína film slávnu komédiu „Nedotknuteľní“, avšak o opisovaní nemôže byť reč. Srdcoví rebeli vznikli podľa skutočného príbehu a podľa knihy, ktorú jeden z priateľov napísal.

Zdroj: Bontonfilm

Komédia SRDCOVÍ REBELI prichádza do kín už tento štvrtok, 20. 9.!

- reklamný článok -