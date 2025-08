Videoklip Stand up Comedy kapely No Name, 2025

Skupina No Name prichádza s novým singlom s názvom Stand up Comedy, ktorý trefne vystihuje atmosféru dnešnej doby – sveta plného rýchlych dojmov, pokrivenej autenticity a neustálej potreby zaujať. Pieseň sprevádza výstredný videoklip, ktorý vznikol pod vedením režiséra Juraja Lehotského.