Lamb of God, 2022

Skupina Lamb of God prekvapila metalových nadšencov svojou štúdiovou coververziou skladby Children of the Grave. Toto neočakávané vydanie sa objavilo krátko po vystúpení na koncerte Back To The Beginning na všetkých digitálnych platformách. Coververzia predstavuje silnú poctu nielen kapele Black Sabbath a Ozzymu Osbournovi, ale aj samotnému heavy metalu.