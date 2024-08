The Hives, 2023

Švédski rockeri The Hives vydali minulé leto po viac ako jednej dekáde štúdiový album The Death Of Randy Fitzsimmons. Zdieľali z neho single Bogus Operandi, Cuntdown To Shutdown a Rigor Mortis Radio. K poslednému menovanému pôvodne zverejnili vizualizér zostavený zo záznamov z minuloročného turné s Artic Monkeys. Teraz k nemu pridávajú oficiálny videoklip.