Teddy Swims, 2023

Vyrastal so snom stať sa futbalovou hviezdou. Až kým mu neskrížilo cestu divadlo, ktoré ho doviedlo k spevu. Vtedy sa stal z robustného športovca (ktorý v skutočnosti meria iba 1,67 m) Jatena Collina Dimsdaleho spevák, skladateľ a textár s umeleckým menom Teddy Swims, ktorému dal až debutový album I've Tried Everything But Therapy (Part I.) pocit bezpečného priestoru, v ktorom sa nemusí cítiť ako blázon len preto, že má nejaké city.