Prešiel už nejaký ten čas odo dňa, kedy bola do kín uvedená Barbie, no ako sa zdá, tržby tohto filmu stále narastajú. Do dnešného dňa Barbie zarobila 1,34 miliardy dolárov, čím prekonala doteraz najúspešnejší film spoločnosti Warner Bros, Harry Potter a Dary smrti 2.