Legenda československej hudobnej scény odohrá koncert v nádherných priestoroch Kaštieľa Petrovany

V hudobnom svete existujú kométy, ktoré priletia, prudko zažiaria a zhasnú. Sú tu aj hviezdy a hviezdičky, ktoré na oblohe populárnej hudby žiaria dlhšie. Nájdu sa dokonca aj stálice, ktoré dlhé roky produkujú výnimočnú kvalitu. No a potom je tu Pavol Hammel.

Pavol Hammel nešpekuluje, ale poctivo dáva do každej pesničky veľký kus seba. Aj preto mu poslucháč jednoducho verí to, čo mu spieva. Špeciálne na textoch si dáva mimoriadne záležať. Od prvých albumov až po dnes je jasné, aké dôležité sú pre neho ich posolstvá. Započúvajte sa opäť do Hammela. Spoznáte obraz doby, ktorý sme tu vyše polstoročie žili. V tých piesňach objavíte samých seba. Ich nadčasovosť je pritom obdivuhodná a aj staršie kúsky majú čo povedať takisto v dnešnej dobe. Pre mnohých milovníkov pôvodnej slovenskej hudby je Pavol Hammel slovenským národným pokladom. Hráč, ktorý sa prespieval životom a stále má čo povedať.

Podujatie sa uskutoční na open air pódiu v záhrade kaštieľa. V prípade zlého počasia sa koncert uskutoční v interiéri kaštieľa v koncertnej sále.

Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

