RECENZIA Pápežov exorcista zaujme najmä svojou obyčajnosťou: Prišiel do kín konečne kvalitný horor?

Úprimne, už dlho sme v kinách nevideli horor, po ktorom by sme z kinosály odchádzali spokojní. To sa ale filmom Pápežov exorcista čiastočne zmenilo. Aj keď by si od snímky nemal čakať zázraky ani príliš veľa jumpscarov, ide o prvý horor v tomto kalendárnom roku, ktorý môžeme skutočne odporúčať.