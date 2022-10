Galéria fotiek (1) Richard Müller, 2022

Umelecký čiernobiely vizuál nového albumu Richarda Müllera zachytáva to, aký album skutočne je. Keď si už totiž myslíte, že sa jeho interpret prepadá do väčšej a väčšej temnoty, dokáže vám, že sa z jeho sveta nevytratila nádej ani sny. To sa však nedozviete cez optiku ružových okuliarov ale prostredníctvom nápaditého ostrovtipu.