HOLLYWOOD - Od posledného samostatného filmu s Batmanom ubehlo už takmer desať rokov, no fanúšikovia konečne dostanú to, na čo tak dlho čakali. Nový film s jednoduchým názvom The Batman sa však nezadržateľne blíži, do kín by sa mal dostať už v marci budúceho roku. Hlavnú úlohu v ňom mal pôvodne stvárniť Ben Affleck, avšak toto miesto nakoniec získal Robert Patinson.