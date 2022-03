Slovenské celebrity na premiére: Batthyány s mladou kočkou, herečka na rande s bradáčom!

Batman je komixový hrdina, ktorý sa teší mimoriadnej obľube. Prvýkrát bol jeho príbeh filmovo spracovaný v roku 1943 a odvtedy sa k divákom pravidelne vracia. Aktuálne mieri do kín najnovšia verzia, v ktorej stvárňuje ústrednú postavu Robert Pattinson. Okrem neho si vo filme zahrala aj Zoe Kravitz, či Colin Farrell.

Spomínané hviezdy už za sebou majú viaceré slávnostné premiéry vo veľkých mestách. Film si však naplno môžu vychutnať aj slovenskí fanúšikovia. V utorok sa konala premiéra, ktorú si nenechali ujsť napríklad herečka Zuzka Vačková s kamarátkou, moderátorka Iveta Malachovská s dcérou Kristínou, komici Jakub Zitron Ťapák, či Matej Zrebný.

Do spoločnosti si vyšiel aj herec Peter Batthyány. Garde mu robila sympatická brunetka. Táto kočka však nie je jeho frajerkou, ale je to dcéra Petra, s ktorou dlho nemali práve idylický vzťah. Hádali sa, viedli spory kvôli alimentom... V posledných rokoch si však k sebe našli cestu a z herca je dokonca už pyšný dedko. Nečudo, že keď vzal v utorok mladú maminu do kina, tak jej to určite padlo vhod.

Galéria fotiek (20) Peter Batthány vzal do kina svoju dcéru Petru.

Zdroj: Ján Zemiar

Pozornosť prítomných pútala aj herečka Milena Minichová. A to nielen preto, že vyzerala fantasticky, ale tiež z dôvodu, že si vyšla do kina so svojím aktuálnym frajerom. Ako sme vás nedávno na topkách informovali, je ním tréner Jaroslav Dulina.

Galéria fotiek (20) Zdroj: Ján Zemiar

