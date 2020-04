Nezmeškajte žúrku v Londýne s Petrou Polnišovou!

Tešiť sa môžete aj na profesionálny herecký výkon v podaní Petry Polnišovej, Dariny Abrahámovej, Barbary Kelíškovej a Zuzany Porubjakovej. Túto dokonalú čiernu komédiu si môžete pozrieť 28.4 na streame Predpredaj.sk. Pred jej webovou premiérou si môžete prečítať rozhovor s autorom hry Viliamom Klimáčkom.

Prečo aupairky?

Lebo to, ako žijú a prečo tak žijú sa dotýka veľkej časti Slovenska. Sú to dievčatá a ženy, ktoré sa doma neuživia a musia ísť pracovať do zahraničia, neraz s úmyslom naučiť sa jazyk a zarobiť si, no často končia ako slúžky z akejsi malej krajiny, ktorú na západ od nás považujú za menej rozvinutú. To ma štve. Mal som niekoľko rozhovorov s aupairkami, na základe ktorých som napísal túto hru.

Žánrovo je In da house čierna komédia. Prečo čierna?

Pretože vznikla podľa skutočnosti, v ktorej sa tragické situácie prepletajú s humornými. Moje aupairky svoj humor nikdy nestratil, čo ukazujú na svojej žúrke v londýnskom byte, keď domáci odišli na víkend preč a oni môžu spomínať, ako je doma. Vlastne sa pýtajú, prečo vlastne odišli a čo s tým všetkým. A viete, načo majú najväčšiu chuť? Na tresku v majonéze. To je pre našincov v cudzine nedostupná chuť, pretože sa nesmie voziť cez hranice. Spomienky na domov, ako vieme, vznikajú aj na jazyku.

Vraj dve z vašich herečiek pracovali ako aupairky?

Áno, ale neprezradím ktoré. Hra má skvelé herecké obsadenie, náš záznam je z roku 2008, kedy Peťa Polnišová práve štartovala svoju veľkú kariéru v šoubyznise. Skvelo jej sekundujú mama a dcéra Darina Abrahámová a Zuzka Porubjaková a tiež Barbara Kelíšková. Všetky dievčatá môj scenár vylepšili a pridali do hry veľa vlastných gagov.

Petra Polnišová hrá dog walkerku... čo to je?

Profesionálna „venčerka“ psov. To je dievča, ktoré vedie na remeňoch svorku do parku sa vybehať, no kam pôjde, nerozhoduje ona, ale svorka. Taký záprah vás zatiahne vždy tam, kam chce sám.

