Zastavte sa počas adventu na Bratislavskom hrade a rozjímajte pri prekrásnych ilustráciách z celého sveta

Bienále ilustrácií Bratislava 2019 je v plnom prúde. Reprezentatívne priestory Bratislavského hradu, do ktorých sa prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež presunula po 52 rokov svojej existencie, dali podujatiu vzdušnosť, ale i nádych histórie, aristokratickej vznešenosti a romantiky.

Ten nepochybne umocňuje aj sýta červená farba interiérových doplnkov ako sú koberce či vaky na sedenie, do ktorých architekti tohtoročný BIB obliekli. Z druhého poschodia hradu je okrem toho nádherný výhľad na všetky svetové strany. Všetko nasvedčuje tomu, že presunutie podujatia na Bratislavský hrad bol zo strany organizátorov jednoducho skvelý ťah. Dôkazom toho je aj množstvo návštevníkov, ktorí za necelý mesiac podujatie navštívili.

Zdroj: Jano Zeman

„Prichádzajú sem deti a mládež všetkých vekových kategórií, od materských škôlok až po vysokoškolákov, s pedagógmi i rodičmi. A oproti minulým ročníkom je tu omnoho viac zahraničných návštevníkov,“ hovorí vedúca sekretariátu BIB Viera Anoškinová, ktorá má spolu s ostatnými kolegami z Bibiany na hrade zriadenú dočasnú kanceláriu. A čo medzi novinkami tohtoročného Bienále najviac boduje?

Zdroj: Jano Zeman

„Medzi deťmi sú to určite inscenované čítania, ktoré pripravujú študenti bábkoherectva VŠMU pod vedením herečky a režisérky Mariky Kecskésovej. Deti sú nimi fascinované, živo reagujú, odpovedajú na otázky a tí tvorivejší siahnu po ceruzkách a čo to aj nakreslia. Potom je to knižnica, v ktorej si návštevníci môžu zalistovať v knihách s vystavenými ilustráciami. Tu vidieť skôr dospelých. A napokon naša relax zóna s pohodlnými vakmi na sedenie. Veľká rozloha výstavy s viac ako 3000 ilustráciami nejedného návštevníka poriadne unaví, a tak si v pohodlných vakoch môžu pokojne aj pospať.“

Zdroj: Jano Zeman

Peter Tvrdoň, riaditeľ BIBIANY: „Konečne sa výstava dostala do priestorov kam patrí. Zahraniční hostia sú priam nadšení prekrásnymi priestormi, ktoré zodpovedajú významu tejto najväčšej výstavy ilustrácií detských kníh na svete. Je mojim prianím, aby sa na Bratislavský hrad vybralo čo najviac rodičov s deťmi a zažili pekné chvíle pri prehliadke tejto výstavy. Verte mi, že Bratislava je v tomto období mekkou svetovej ilustrácie a my sme na to veľmi hrdí.“

Zdroj: Jano Zeman

Bienále ilustrácií Bratislava potrvá na Bratislavskom hrade až do prvej januárovej nedele, 5. januára 2020, počas ktorej bude, rovnako ako 1. decembra 2019, vstup na podujatie ZDARMA.

Viac nájdete na webovej stránke bibiana.sk.

