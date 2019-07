RECENZIA Leví kráľ je vizuálne dokonalým očarujúcim filmom: Brzdí ho však strata emócií a slovenský dabing

BRATISLAVA - Rok 1994. Do kín prichádza najnovší animák od štúdia Disney, ktorý nás berie na dobrodružstvo do ďalekej Afriky. Spievajúce zvieratá, sympatickí hrdinovia, perfektná hudba Hansa Zimmera a piesne Eltona Johna, no a okrem iného aj scéna, ktorá nejednému dieťaťu spôsobila na niekoľko dlhých dní traumu. Mufasova smrť v Levom kráľovi priklincovala do sedadiel aj dospelých a asi sa nájde len málokto, kto by si tento animák neužil. Výsledkom boli nadšené recenzie, tri Zlaté glóbusy a dva Oscary.