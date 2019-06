Chcel som byť premietač filmov - neprístupných, priznáva Jaro Filip v doteraz NEZVEREJNENOM ROZHOVORE

Okrem hudby Jaro Filip roky pôsobil aj v rádiu a televízii. Jeho reláciu v rádiu Twist Noční Vtáci poslucháči zbožňovali a často za ním priamo do rádia chodili. Takúto skúsenosť má aj dnes známy moderátor Andrej Wallner, ktorý sa s Jarom Filipom stretol ako študent a nadšený poslucháč jeho relácií.

Moderátor Andrej Wallner má bohatú súkromnú zbierku nahrávok a v nej sme skoro náhodou objavili obrovský skvost. Pri príležitosti prípravy spomienkového koncertu nedožitých 70 narodenín Jara Filipa sme sa rozprávali o fotografiách, ktoré by sme mohli použiť. Medzi nimi bola aj jedna, ktorá Andrejovi pripomenula situáciu, pri ktorej vznikla.

Zdroj: Wallner a Filip 14.10.1994

Andrej Wallner bol vtedy študent na strednej škole a dohodol si pre školský časopis rozhovor s Jarom Filipom v Twiste. Bolo to 14. októbra 1994.

Zdroj: Andrej Wallner

Rozhovor nahral, ale nakoniec v časopise nevyšiel, lebo pani učiteľka slovenčiny rozhodla, že sú dôležitejšie témy. Ktovie ako by toto svoje rozhodnutie hodnotila dnes? Vďaka tejto súhre náhod máme dnes príležitosť exkluzívne túto nahrávku zverejniť a pripomenúť si Jara Filipa v jednoduchosti, čistote a priamosti, ktorú z rozhovoru cítiť a ktorá ho charakterizovala v celej jeho hudobnej, hereckej či autorskej tvorbe. S Andrejom Wallnerom sa rozprávala Vladimíra Pôbišová.

Zdroj: Andrej Wallner

Za akých okolností táto, nikdy nezverejnená, nahrávka s Jarom Filipom vznikla?

Bol som vytrvalý poslucháč rádií, kde sa dalo dovolať a pravidelne som z mojej detskej izby volal do Twistu do relácie Jara Filipa Noční vtáci. Vždy som sa snažil uhádnuť súťaže a tiež s ním komunikovať. Po čase som sa cítil ako veľký kamoš a tak som si dovolil požiadať Jara Filipa o rozhovor do školského časopisu. Povedal mi, nech prídem do rádia, keď bude najbližšie vysielať a môžem sa na čokoľvek pýtať. Tak som prišiel pred vysielaním, otázky som mal pripravené na papieri. Na dnešnú dobu boli podľa mňa infantilné a jednoduché, ale Jaro Filip vedel aj z obyčajnej otázky urobiť senzáciu a odpovedať tak, že to bolo zaujímavé. Pri jeho odpovediach som sa aj nasmial, čo v nahrávke aj počuť. Mal som šťastie, lebo v rubrike Noční vtáci LIVE, do ktorej si volal hudobníkov, ktorí naživo v relácii hrali, bol vtedy Richard Müller. Práve vtedy promoval album 33, na ktorý mu Jaro Filip zložil veľmi silné texty ako napríklad Milovanie v daždi a ďalšie. Takže som v tej chvíli mal na jednom stretnutí sinú zostavu.

Zdroj: Z archívu Evičky Korbeľovej

Ty si neskôr s Jarom Filipom spolupracoval v Rádiu Twist. To si v čase tejto nahrávky asi netušil.

Áno, stala sa taká náhoda, že sme boli kolegovia a kamarátsky vzťah sa posunul na kolegiálny, ale on mi určite protekciu nevybavoval. V tom období som nerobil v štúdiu ani ako redaktor ani ako moderátor. Skôr som bol technicko-hospodársky pracovník. V Twiste som občas načítaval upútavky, spoty a podobne. Neskôr som začal vysielať vo večernom vysielaní. Ale s Jarom Filipom som žiaľ nikdy nevysielal.

Čo sa Ti vybaví ako prvé, ak sa povie Jaro Filip?

Hneď si predstavím jeho tvár, umelecky zvlnené vlasy okolo uší, husté fúzy a vôňu cigariet. On bol kávičkár aj cigaretkár a bol tiež veľký hundroš.

Zdroj: Andrej Wallner

V týchto dňoch by sa Jaro Filip dožil sedemdesiatky. Ako by podľa Teba žil dnes v dobe sociálnych sietí a technologických možností?

Podľa mňa, keby Jaro žil v dnešnej dobe, mal by fanpage, na ktorej by mal tisícky fanúšikov a všetko by správne komentoval a trefne dával svoj uhol pohľadu. Určite by výrazne prispel do debaty a nálady spoločnosti. Bol by na sociálnych sieťach veľmi zdieľaný, rešpektovaný a citovaný. Jaro Filip ovládal už vtedy všetky technické novinky a pamätám si, keď do redakcie priniesli nové počítače a menila sa technika, Jaro hneď vedel všetko, taká „RAMka“ taký „operačný systém“ a hovoril „teraz to bude lepšie fachčiť“. On bol absolútne zanietený a zorientovaný v oblasti počítačov a internetu.

Po 25 rokoch zverejňujeme nahrávku rozhovoru s Jarom Filipom.

V štúdiu Rádia Twist, kde rozhovor vznikal počas relácie Noční vtáci, sa vtedy stretla naozaj legendárna zostava. Jaro Filip, Jaro Filip ml., Tibor Huszár, Richard Müller a Andrej Wallner. Atmosféra nahrávky je veselá, uvoľnená a vracia nás do obdobia, keď nás humor Jara Filipa sprevádzal každodenne z rádia a televízie. Keď si celú nahrávku vypočujete pochopíte, ako veľmi Jaro Filip slovenskej kultúrnej scéne chýba a prečo ho nikdy nedokáže nikto nahradiť.

Celú nahrávku rozhovoru si môžete vypočuť TU.

Jaro Filip 70

Jaro Filip by sa tento rok dožil sedemdesiatky. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 24. júna 2019 o 19.30 v AXA Aréna NTC v Bratislave koncert Pocta Jarovi Filipovi, ktorý tohto vzácneho „človeka hromadného výskytu“, ako ho nazval Marián Varga, pripomenie prostredníctvom jeho hudobnej tvorby. Na spomienkovom koncerte vystúpia viaceré osobnosti slovenskej hudby, ktoré počas svojho života s Jarom Filipom spolupracovali. Medzi nimi spevák Richard Müller s vlastným výberom piesní zo šiestich spoločných albumov, na ktoré hudbu napísal Jaro Filip. Na koncerte Jaro Filip 70 vystúpi, okrem Richarda Müllera, aj hudobné zoskupenie „Bolo nás jedenásť“, ktoré má stále vypredané predstavenia v Štúdiu L+S. Na pódiu sa stretnú Milan Lasica, Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Juraj Podmanický, Braňo Jobus, Tomáš Šedivý, Juraj Benetin, Martin Višňovský, Marek Minárik, Martin Valihora, Michal Žáček, Daniel Salontay, Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic a Peter Kaščák. Tretím hudobným zoskupením bude Teatro Fatal s Jakubom Ursinym so skladbami, na ktorých sa Jaro Filip podieľal ako dvorný klávesista skupiny Provisorium Deža Ursinyho. Vystúpenie bude doplnené tiež vizuálnou projekciou pod režijným vedením Juraja Johanidesa. Projekcia pripomenie archívne záznamy z tvorby a života Jara Filipa. Okrem toho koncert prinesie aj ďalšiu hudobnú lahôdku. Nové vydanie sólového debutového albumu Jara Filipa Cez okno (1996), ktorý prvýkrát vychádza aj ako LP.

Zdroj: Z archívu Evičky Korbeľovej

