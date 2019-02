Slobodná Európa slávi 30. VÝROČIE! V marci odštartuje jarnú časť a na rok 2020 hlási PAUZU!

Od tohto momentu sa začala písať história tejto skupiny, ktorá si prešla nebom i peklom, výslniami i pádmi, ale stále je tu a stále patrí medzi vlajkové lode rock´n´rollu na celom území Slovenska a Čiech!

Spevák kapely Whisky k tomuto okrúhlemu jubileu Slobodky skonštatoval: „Kto by z nás vtedy pri tom stole v Mamute v 1989 mohol čo len pomyslieť na to, že o tri dekády neskôr bude Slobodná Európa ešte fungovať a oslavovať 30. výročie! Napriek všetkým životným peripetiám, ktorými sme prešli a zlým situáciam, ktoré nás neobišli, hlavne v „povestných“ 90-tych rokoch, je to skôr zázrak, že sme to dotiahli až sem do roku 2019. A samozrejme veľkú zásluhu na tom má aj to, že to ešte ľudí zaujíma, že chodia na koncerty, bez nich by sme to tak dlho určite neťahali“.

Skupina Slobodná Európa mala pri prípravách tohto výročného turné presné predstavy. Koncertov nemalo byť ani málo, ale zas ani nie veľa a hlavne na tri etapy počas celého roku. Rozdelila ho teda na tri časti – jarnú, letnú a jesenno-zimnú. Celé turné začne (29. marca) a aj ukončí (24. decembra) v domovskom stánku kapely v bratislavskom Randali. Na jar vychystala 10 koncertov, v lete sa objaví na pár vybraných festivaloch a na jeseň a zimu si naplánovala tak isto cca 10 koncertov. Mestá oproti jari budú vymenené, okrem Bratislavy a Prahy, ktoré si koncom roku zopakuje, akurát v iných miestnych kluboch.

Slobodka už posledné roky minimalizovala počet koncertov a ani v tomto výročnom roku to nebude inak. V rámci 30 rokov ich odohrá len niečo cez tridsať a určite neuvažovala nad možnosťou, že by koncertovala víkend čo víkend, od Nového roku až po Silvester. Členovia kapely sa už tešia na prvú jarnú časť a sú zvedaví, jak to celé vypáli...

Okrem speváka Whiskyho a gitaristu Sveťa, dvojice z pôvodnej zakladajúcej zostavy kapely, ktorá to spolu ťahá nepretržite celých 30 rokov, skupinu Slobodná Európa momentálne tvoria ešte multiinštrumentalista Laco Lučenič, gitarista Vlado „Jerzi“ Jurča a bubeník Tomáš „Tuleň“ Vojtek. Laco Lučenič nastúpil do kapely ako člen na post basgitaristu síce len koncom leta minulého roku, avšak tento muzikantský fenomén tiež nie je v Slobodnej Európe žiadnym nováčikom. Laco sa podieľal na nahrávaní gitár na každom jej albume s výnimkou debutového „Pakáreň“, ako aj na Whiskyho sólovom albume a príležitostne vystupoval s kapelou ako koncertný hosť. Tuleň je so Slobodnou Európou spätý takmer polovicu jej existencie a Jerzi, ktorý hrá v kapele posledných päť rokov je taktiež celoživotný súputník a súčasť partie okolo Slobodky už od samých jej začiatkov...

SLOBODNÁ EURÓPA – 30 ROKOV TOUR 2019 (JARNÁ ČASŤ)

29.03. SK, BRATISLAVA, Randal Club

04.04. SK, PREŠOV, Stromoradie

05.04. SK, BREZNO, Klub Bombura

06.04. SK, TRENČÍN, Piano Club

11.04. CZ, PRAHA, Futurum Music Bar

12.04. CZ, PÍSEK, Divadlo Pod čarou

13.04. CZ, BRNO, Eleven Club

25.04. SK, NITRA, Frankie Rock Club

26.04. SK, ZVOLEN, Dom kultúry ŽSR

03.05. SK, TRNAVA, City Club

Jarná časť 30 rokov tour 2019 začne teda už 29. marca v Bratislave a skončí 3. mája v Trnave. Bude pozostávať z desiatich koncertov, z toho sedem bude na Slovensku a tri v Čechách. Vstupenky na všetky slovenské koncerty sú už od začiatku februára k dispozícii v sieti Predpredaj.sk. Začiatky koncertov budú vždy striktne o 21:00 hod., s výnimkou koncertov v Prešove a Nitre, ktoré, keďže aj sú vo štvrtok, začnú už o 20:30 hod. Všetky koncerty budú bez predkapiel, supportov, či hosťujúcich kapiel a pod. a na každom z nich bude k dispozícii aj kapelový merchandise. Okrem klasického, dnes dostupného sortimentu cez výhradný kapelový eshop budú aj nové veci, všetko s motívom 30 rokov Slobodnej Európy.

Po skončení celoročného výročného turné sa členovia Slobodnej Európy rozhodli dať si na ďalší rok pauzu. V rámci koncertných a prípadne aj tvorivých aktivít sa kapela plánuje potom vrátiť naspäť až v roku 2021. Spevák Whisky to zhrnul nasledovne: „Posledné mesiace sme sa o tom všetci bavili, že by bolo asi fajn po tomto náročnom roku, ktorý nás čaká, dať si rok pauzu. Jednak uzavrieme 30-ročnú kapitolu Slobodnej Európy, za ďalšie sa každý môžeme naplno venovať aj svojim iným aktivitám, či zamestnaniam, rodinám a tak a čo je nemenej dôležité, s čistými a oddýchnutými hlavami a novou silou môžeme zas pokračovať od roku 2021, prípadne aj vymyslieť nejaký nový materiál na novú dosku, uvidíme...“. Z uvedeného vyplýva, že kto chce navštíviť koncert Slobodnej Európy, mal by tak stihnúť ešte počas tohto roku, práve v rámci výročných koncertov kapely, pretože v roku 2020 koncerty Slobodky nebudú...

Slobodná Európa za celú svoju existenciu vydala päť albumov: „Pakáreň“ (1991), „Unavení a zničení“ (1994), „Trojka“ (2003), „Bestofka“ (2006) a „Štvorka“ (2014), z ktorých vzišli desiatky dnes už kultových pesničiek („Podvod“, „Analýza dokázala hovno“, „Relatívny pokoj“, „Dry ´69“, „Stará sladovňa“, „Kapitalizmus“, „Boh“, „Unavený a zničený“, „Som ten“, „Čo sa stalo s našim životom?“, „Golden Beach“, „Nič sa nedeje“, „Pes“, „Ráno (1.2.91)“, „Nikdy to tak nebude“, „Stredná trieda“, „Realita“, „Slzy“, „Apatia“, „Vesmír“, „Dievča z horných 10 000“, „The End“ a plno ďalších).

Viac info o kapele, ako aj o jej koncertoch je možné nájsť na: www.slobodnaeuropa.sk a www.facebook.com/slobodnaeuropa.

