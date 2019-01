Úvod roka 2019 v Savoy Gallery

Prezentovaná tvorba oboch autorov, i keď je diametrálne odlišná, odhaľuje prepojenie charakteristických prvkov viacerých disciplín, ktorým sa obaja súbežne venujú, do výsledného umeleckého diela. Výstavu je možné navštíviť od 15. januára do 8. februára denne od 10-tej do 18-tej hodiny, vstup voľný.

Anita Kontrec patrí medzi najvýznamnejších konceptuálnych umelcov a je známa nielen svojou tvorbou, ale i množstvom medzinárodných projektov, ktoré iniciovala, alebo sa na nich podieľala. I keď sa pôvodne venovala sochárstvu, svoj záujem rozšírila i na iné média, najmä na špecifické polohy maľby a kresby, na objekt, inštalácie i performancie. Každú svoju individuálnu výstavu venuje samostatnej téme a pri jej interpretácii neuplatňuje len umelecké aspekty, ale i filozofické, sociologické i antropologické hľadiská, čím jej tvorba získava nadčasovosť. Na bratislavskej výstave prezentuje novú tému a tou sú „Hviezdy“, ktorým je venovaná kolekcia obrazov, vytvorených vlastnou technikou. Využívajúc poznatky zo sochárskej tvorby Anita Kontrec komponuje štrukturálne závesné objekty, v ktorých na jutové plátno nanáša vrstvy živice, lepidiel, sadry, rozmanitých pigmentov, prípadne i farby, čím dosahuje neuveriteľné štruktúry, textúry i objemy. Takýmto prepojením prvkov sochárstva a maľby sa dostáva do popredia magická sila farby, ktorú autorka chápe ako zdroj čistej energie.

Téma hviezd, planét i nekonečných diaľok vesmírneho sveta odjakživa vzrušovala vedcov, astrológov, umelcov, básnikov filozofov, ale i prostých ľudí. Hviezdy tu boli odjakživa, sú omnoho staršie ako samotné ľudstvo, sú tajomné a nedostupné. Pre Anitu Kontrec predstavujú výzvu na prienik do ich mystického priestoru i do iných dimenzií, kde možno hľadať paralelné svety a odhaľovať tajomstvá ľudskej existencie. Piktogramy, magické tvary a symboly, ktoré vystupujú z tajomných štruktúr pozadia jej obrazov sú zašifrovanými správami z dávnych dôb, ktoré čakajú na svoje odhalenie.

Bratislavský sochár a reštaurátor Gabriel Strassner pracuje najmä s kameňom a drevom a má za sebou množstvo reštaurovaných kamenných plastík i iných umeleckých pamätihodností. Vo svojej voľnej tvorbe sa okrem týchto materiálov sústreďuje i na voľnú a úžitkovú keramiku a v poslednom období i na bronz. Výstava v Savoy Gallery prezentuje jeho kolekciu deviatich bronzových sôch, ktoré vznikli v rozpätí rokov 2008 – 2015, a ktoré vnímame ich ako ucelený, umelecky presvedčivý a technicky dokonale prevedený súbor diel.

Sú to veľkoryso koncipované plastiky, oscilujúce na hrane reality a abstrakcie, ktoré evokujú podoby tajomných objektov, mýtických zvierat i štylizovaných ženských postáv. Základným prvkom Strassnerových bronzov je plynulý vznosný oblúk, ktorý pretína v smelej krivke priestor, zdvíha sa i klesá, postupne nadobúda i stráca objem a mení štruktúry svojho povrchu. Žiarivé lesklé plochy a ostré hroty sa striedajú s bohatým reliéfom matných patinovaných objemov i s detailmi, tvarovo odvodenými z autorových drevených solitérov. Tajomná hra svetla a hlbokého tieňa, exponované tvary, evokujúce prepojenie na ľudský, zvierací i rastlinný svet prepožičiavajú týmto dielam nádych tajomnosti, ktorú umocňujú samotné názvy diel. Sú symbolické i poetické, uvádzajú diváka to magického sveta mýtov a otvárajú mu brány do ríše fantázie a predstáv. Strassnerova sochárska tvorba je zrkadlom jeho intelektu, jeho vnútorného pocitového sveta a evokuje eleganciu i robustnosť, nostalgiu, ale i silu a napätie.

