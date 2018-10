Jeden svet privíta svetoznámeho Timothyho Snydera, nominantku na Nobelovú cenu aj oscarového dokumentaristu

Vyše 60 hostí, režisérov, producentov, aktivistov, spisovateľov, historikov, sociológov, environmentalistov či reportérov z Európy aj z USA prijalo pozvanie Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet a zavíta od 11. do 16. októbra 2018 do Bratislavy. Budú súčasťou diskusií, masterclassov, prednášok. Od tém vraždy Jána Kuciaka, cez život Rómov na Slovensku, osud Olega Sencova vo väzení, utečencov v gréckych táboroch až po otázky pedofílie, anorexie či ochrany životného prostredia.

„Headlinerom“ medzi hosťami je bez pochýb jeden z najrenomovanejších súčasných historikov, svetoznámy spisovateľ a profesor na prestížnej americkej Yaleovej univerzite, špecialista na dejiny strednej a východnej Európy, Timothy Snyder. V pondelok 15. októbra vystúpi v Aule Univerzity Komenského vo verejnej diskusii s názvom Cena slobody s Martinom M. Šimečkom. Bude hovoriť aj o tom, prečo krajná pravica povstáva z popola dejín, prečo politici ako Trump, Le Pen, Salvini, Okamura či Orbán získavajú na popularite a aké kroky krajín V4 ohrozujú demokraciu v našom regióne.

„Myslím, že Timothy Snyder prijal naše pozvanie aj preto, že vníma situáciu na Slovensku ako hraničnú. Chápe, že práve tu a teraz je dôležité upriamiť pozornosť na slobodu slova a jej ohrozenie. Každá doba potrebuje morálne autority a som hrdá na to, že práve Jeden svet môže slovenskej spoločnosti priniesť takúto osobnosť naživo s jej myšlienkami,“ povedala riaditeľka festivalu Jeden svet Diana Fabiánová.

„Úlohou akademickej obce je pravdivo skúmať a objektívne interpretovať nielen dejiny, ale i súčasné dianie, vyslovovať sa k aktuálnemu spoločenskému vývoju doma i vo svete. O to viac má byť náš hlas zreteľnejší, keď ide o hájenie a prezentovanie hodnôt ľudskosti a demokracie. Aj preto som veľmi rád, že prednáška prof. Timothyho Snydera aj apelujúca výstava Shut up! sa odohrávajú na našej akademickej pôde,“ dodal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.

Na Jeden svet zavíta aj čerstvá nominantka na Nobelovu cenu za mier, ľudsko-právna aktivistka Anna Alboth. Jej meno sa spája najmä s projektom Civil March of Aleppo – občianskym pochodom, ktorého trasa mala presne kopírovať cestu, akou musia prejsť utečenci zo Sýrie do Európy. Zúčastnilo sa ho asi tritisíc ľudí zo 60 krajín, z Nemecka križoval Česko, balkánske krajiny, Turecko až napokon zakončil pri sýrskych hraniciach. Pravidelne pomáha v utečeneckých táboroch a na začiatku krízy, keď v Berlíne desiatky tisíce utečencov prespávali na zemi, si niekoľkých z nich nasťahovala domov k svojej rodine. V diskusii S utečencom v obývačke sa s ňou bude zhovárať riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová. Pred tým si diváci budú môcť pozrieť medzinárodne oceňovaný dokument Európsky sen: Srbsko, ktorý zobrazuje zimu 2016, keď v teplotách klesajúcich pod mínus 20 stupňov prežívali tisíce utečencov a migrantov pod holým nebom po tom, čo krajiny ležiace pri balkánskej ceste zavreli hranice oni zostali uviaznutí ako v pasci v Srbsku. Tých, ktorí sa pokúsili dostať do Maďarska načierno, polícia bila a mučila.

Práve za film o migrácii, hoci z iného kúta sveta, získal v roku 2004 nomináciu na Oscara španielsky režisér Carles Bosch. Na verejnom masterclasse na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského premietne svoj nový, ešte neodpremiérovaný film Zaľúbenci na dráte. Na jeho príklade majster dokumentaristiky objasní, ako spraviť za deň film, ktorý odpremiéruje na prestížnom Sundance, aj ako z malých lokálnych príbehov vytvoriť univerzálne posolstvá. Diváci si v programe festivalu budú môcť pozrieť aj jeho snímku Kubánski rafteri, ktorá bola nominovaná na Oscara ako vôbec prvá katalánska produkcia. Zaujímavosťou je, že Carles Bosch sa ako reportér zúčastnil Nežnej revolúcie v Československu a za svoj dokument o nej získal ocenenie International Waves Award.

Počas Jedného sveta sa uskutoční 20 besied s tvorcami filmov, ktoré budú nasledovať hneď po premietaniach v kinosálach a ďalšia dvadsiatka samostatných sprievodných podujatí, medzi ktorými dominujú diskusie.

Spoločná diskusia s Denníkom N pod názvom Vražda, ktorá pohla Slovenskom privíta ako hostí policajného prezidenta Milana Lučanského a šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petra Bárdyho. V spoločnej diskusii relácie glóbus a Jedného sveta Za Olega Sencova sa budú zhovárať politický komentátor a esejista Jefim Fištejn, zahraničnopolitický analytik Alexander Duleba a režisérka Jana Bučka.

Jeden svet si pre divákov pripravil aj diskusie Súmrak zahraničného spravodajstva s medzinárodnými expertmi, ktorí odpovedia, či sme na konci éry novinárčiny, ako sme ju poznali, Rómsku debatu aj o tom, čo znamená byť na Slovensku Rómom žijúcim medzi majoritou, besedu Tajné životy: obťažovanie, pedofília, veci, o ktorých mlčíme, Proti prúdu: Ako ustáť globálny konzum aj s praktickými návodmi, čo môže spraviť každý z nás, aby sme ochránili našu planétu alebo Chuť žiť – Za čiernou oponou o poruchách príjmu potravy. Spolu s vydavateľstvom reportážnej literatúry Absynt privíta Jeden svet rodáčku zo Slovenska Evu Umlauf, ktorá ako dieťa prežila peklo koncentračných táborov a napísala o tom knihu Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči aj reportéra Andreja Bána k jeho knihe Slon na Zemplíne.

Tematicky festival, tak ako každý rok, reaguje na aktuálne dianie a aktuálna provokatívna téma SHUT UP! má upozorňovať na hlas tých, ktorých chcú „mocní“ umlčať a vyzývať, aby sme neostali ticho. Jeden svet tento rok organizátori venujú spomienke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a archeologičku Martinu Kušnírovú. Program festivalu Jeden svet ponúkne divákom počas 6 dní bratislavského filmového maratónu 67 zahraničných a domácich filmov z prestížnych festivalov, z ktorých väčšina bude na Slovensku uvedená po prvýkrát.

So svojimi premietaniami sa bude v Bratislave konať v Kine Lumière, Kine Mladosť, Kine KLAP na VŠMU, na Univerzite Komenského, v KC Dunaj, Café Berlinka, diskusie a ďalšie sprievodné podujatia ponúkne aj v Artfore, v Goetheho inštitúte, Novej Cvernovke a v Klube pod lampou.

Kompletný program bratislavského Jedného sveta: Bratislava a Košice . Permanentky na neobmedzený vstup na projekcie Jedného sveta sú už v online predaji v sieti

