Mesačný HOROSKOP na august: Kto bude riešiť napätie a koho čaká radosť?

August je posledným letným prázdninovým mesiacom a mnohé rodiny sa ho budú snažiť využiť naplno. Čakajú nás dovolenky, návštevy, výlety, ale aj prvé myšlienky na návrat do škôl a škôlok. Kým deti budú chcieť, aby leto trvalo večne, rodičia už môžu pomaly cítiť tlak blížiacich sa povinností.
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