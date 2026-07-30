Na Liptove pribudla nová atrakcia, medzi stromami vyrástli monumentálne zvieratá

Ak patríte medzi tých, ktorí si hovoria, že na Liptove už všetko poznajú, toto leto vás môže prekvapiť. Ponuka jedného z najobľúbenejších dovolenkových regiónov Slovenska sa rozrástla o novinku, aká u nás nemá obdobu. V malej obci Liptovská Anna neďaleko Liptovskej Mary vznikla Woodlandia – prírodný park, v ktorom dominujú monumentálne drevené sochy zvierat vytvorené z exotického teakového dreva.
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