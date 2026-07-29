Ryanair spustil bleskový výpredaj: K moru poletíte už za pár eur

Júlový výplatný deň je konečne tu – práve včas na rezerváciu letnej dovolenky na poslednú chvíľu. Ryanair, európska letecká spoločnosť č. 1, dnes (29. júla) spustil 24-hodinový bleskový výpredaj pri príležitosti júlového výplatného dňa, v rámci ktorého ponúka letenky už od 19,99 EUR na cesty počas augusta.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tragický deň v Tatrách: Výstup na Rysy sa stal pre turistu osudným, pomôcť mu už nedokázali
Medveď sa VYMKOL v aute: Trúbenie po celú noc a susedia v OBROVSKOM omyle, mysleli si, že je to drzý sused!