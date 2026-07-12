Objav, ktorý mení históriu: Ľudia sa začali usadzovať ešte pred nástupom poľnohospodárstva

Prehistorickí ľudia sa začali usadzovať a stavať mohutné kamenné stavby ešte pred nástupom poľnohospodárstva, vyplýva z poznatkov archeológov z Instanbulskej univerzity, ktorí vykonávajú vykopávky v neolitických lokalitách Karahantepe a Göbekli Tepe. V sídle Akadémie vied v Prahe ich predstavil popredný turecký archeológ Necmi Karul. Archeológovia a historici mnoho rokov verili, že vznik poľnohospodárstva inicioval začiatok budovania veľkých stavieb a trvalejších obydlí, ale lokality, ktoré spadajú do projektu Taş Tepeler, naznačujú opak.
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