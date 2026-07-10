Superovocie z Amazónie: Bobule acai dávajú silu lovcom a chránia rodiace ženy

Açaí (čítaj asají) sú malé tmavofialové bobule palmy, ktoré pochádzajú predovšetkým z povodia rieky Amazonky v Brazílii. Domorodé kmene ich využívajú po stáročia – a dnes je açaí jednou z najpopulárnejších „superpotravín“ sveta.
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