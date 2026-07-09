V 62 rokoch predala dom a vyrazila do sveta: Bývalú učiteľku nadchol Irán aj Afganistan

Zatiaľ čo väčšina ľudí po covide riešila návrat do kancelárie, Britka Lynn Stephenson (62) urobila pravý opak. Predala svoj dom za 175 000 libier, zbalila si kufor a vydala sa na cestu okolo sveta. O štyri roky neskôr môže povedať, že precestovala desiatky krajín, plávala s veľrybami a videla aj destinácie, ktorým sa turisti radšej vyhýbajú oblúkom. A Anglicko už vraj za svoj domov nepovažuje.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Odišiel vlakom na turistiku a nevrátil sa! ZDRVUJÚCA správa: Ladislava (†49) našli bez známok života
Lúpežné PREPADNUTIE čerpacej stanice! Predavačke sa vyhrážali zbraňou, po páchateľoch pátrajú