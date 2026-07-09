Egyptská púšť vyzerá ako Arktída: Bizarné biele sochy uprostred Sahary ohromujú celý svet

EGYPT – Väčšina turistov v Egypte obdivuje pyramídy, no táto krajina ponúka aj iné vzácnosti. Jednou z nich je Národný park Biela púšť, známy v arabčine ako El Sahara El Beida, ktorý pôsobí ako mrazivá arktická krajina prenesená priamo do srdca Sahary. Táto unikátna prírodná galéria, kde zo žiarivo bieleho podkladu vyrastajú bizarné kriedové sochy, patrí k najfascinujúcejším geologickým divom našej planéty.
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