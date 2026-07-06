Kľak láka históriou SNP aj prírodnými krásami: Obec turistom ponúka vlastné ubytovacie zariadenie

Kľakovská dolina láka stále väčší počet turistov. Cieľom sú najmä kvalitné cykloturistické a turistické trasy, no čoraz viac návštevníkov chce objavovať aj miesta, na ktorých sa udiali významné udalosti z našej histórie. K takým patrí aj obec Kľak, spojená so Slovenským národným povstaním, ktorá na záujem turistov reagovala rekonštrukciou obecného ubytovacieho zariadenia. Vďaka nemu sa môže návštevník v lokalite zdržať dlhšie a objaviť ďalšie krásy regiónu stredné Pohronie.
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