Nisyros je iný ako ostatné grécke ostrovy, láka aj zostupom do krátera

GRÉCKO - Mystická atmosféra, dramatický kontrast tmavých vulkanických skál a snehobielych dediniek, kde sa život riadi pomalým tempom Egejského mora. Presne takto vyzerá skrytý klenot tohto regiónu. Malý grécky ostrov Nisyros ponúka fascinujúci pohľad na divokú prírodu spojenú s tradičnou architektúrou, ktorá v mnohom pripomína slávnejšie Santorini, avšak bez masívneho náporu turistov.
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